Nyhende

For å få opne ein slik klinikk i Sverige, må ein ha ei avtale med regionen. Ein region i Sverige er som eit helseføretak her i Noreg. Før ei slik avtale blir signert må ein gjennom ein forhandlingsprosess der den som legg inn det høgste bodet, får avtalen. Det har Jan Isak Stokseth no fått.