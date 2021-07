Varslar om fare for lyn

Nyhende

Yr har sendt ut gult farevarsel om torevêr for søndag ettermiddag og kveld. Varselet gjeld for Møre og Romsdal, område nord i Innlandet, indre strøk av Sogn og Fjordane og indre strøk sør i Trøndelag, men det blir understreka at det vil vere store lokale forskjellar i intensiteten på torevêret. Nokon stadar vil ikkje få torevêr.

Ifølgje farevarsla vil faren auke frå 14-tida søndag ettermiddag, og minke natt til måndag På https://lyn.met.no/ kan ein følgje utviklinga av torevêret.

Yr anbefaler alle å unngå opne sletter og store tre.