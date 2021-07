Vil halde pukkellaksen vekke frå Hareidselva

Nyhende

På ei Facebook-side for laksefiske i Hareidselva har det blitt ein del diskusjon etter at det har blitt tatt fleire pukkellaks i havet ikkje langt frå elveosen til Hareidselva.

Odd Einar Bigset, nestleiar i Hareidselva Elveeigarlag, har sjølv tatt to pukkellaks på to dagar – både 19. og 20. juli, like ved Libra-Plast sitt anlegg på Raffelneset.

– Dette er sjølvsagt ein fiskeart vi ikkje ønskjer å ha i vassdraget, og difor er det sett i verk tiltak for å unngå det. Å fiske den opp frå havet ikkje så langt frå elveosen vil nok kunne ha ein effekt, men vi har også sett i verk andre tiltak, seier Bigset.

Leiaren i elveeigarlaget, Karsten Brandal, fortel at ein også har gått opp langs elva for å sjekke dei ulike dammane etter pukkellaks – og så langt har det ikkje blitt observert fisk av denne arten i sjølve Hareidselva.

– Eg kan ikkje garantere at det ikkje er pukkellaks som har kome seg heilt opp i Grimstadvatnet, men vi har ikkje sett noko til no som tilseier det, seier Brandal.

Framand fiskeart i Norge

Fangst av pukkellaks ikkje langt frå elveosen til Hareidselva har skapt uro blant fleire lokalt – for pukkellaksen vil ein verkeleg ikkje ha i vassdraget.

Pukkellaksen (Oncorhynchus gorbuscha), som også blir kalla for stillehavslaks og russarlaks er rekna som ein framand fiskeart i norske elvar. Den blei først sett ut i Russland – ved Kolahalvøya – på 1950-talet. Det blei gjort fordi ein ville nytte den som matfisk. Den blir rekna for å vere god matfisk når den er i havet – men når den går opp i elvane skjer det noko med kjøtet – og smaken forverrar seg betrakteleg. Pukkellaks i gytedrakt døyr og rotnar i elva – og spesielt i Finnmark opplever ein i år nærmast ein "invasjon" av fiskearten. Til slutt sym det rundt døyande pukkellaks som er i ein slik forferdeleg tilstand at bein stikk ut. Difor blir fisken også kalla for "zombielaksen".

Med andre ord, pukkellaksen kan ha stor negativ påverknad på fisken som finst naturleg i vassdraga.

– Meld ifrå om du får pukkellaks

Odd Einar Bigset fortel at Hareidselva Elveeigarlag er i dialog med statsforvaltaren (tidlegare fylkesmannen) i Møre og Romsdal og Miljødirektoratet – og at ein har fått løyve til å ta ut pukkellaks. Det kan mellom anna nyttast garn, not, håv, krok og harpun for å ta ut pukkellaks.

– Det er ikkje alltid slik at pukkellaksen har den karakteristiske pukkelen, då det er hannfisk i gytedrakt som utviklar denne. Den enklaste måten å sjå om det er pukkellaks – er å sjekke om tunga er svart – og at den har svarte, avlange prikkar på sporen. Har den det er det ikkje tvil. Om du tek pukkellaks i området ved elveosen, gi gjerne beskjed til Hareidselva Elveeigarlag, seier Odd Einar Bigset.

(Saka held fram under bildet)

Avhengig av meir nedbør

Hareidselva er ei såkalla flaumelv – der ein er avhengig av meir vatn i sjølve vassdraget for at villaksen skal kunne ta seg opp til gyteområdet. Det er mange vassdrag på Søre Sunnmøre som slit med det same problemet.

Akkurat pukkellaksen kan gå opp også med lågare vasstand – men ein har blant anna brukt ein ROV (fjernstyrt undervassfarkost) ved innløpet til elva for å sjå om det står pukkellaks der. Så langt har ein berre sett småfisk, fortel Karsten Brandal.

– Den større fisken står lenger ute og ventar på at det blir meir vatn i elva. No har vi fått løyve til å ta ut pukkellaks heilt ut i september, og det står att å sjå kor mykje av den som eventuelt klarer å kome seg opp gjennom vassdraget. Vi skal i alle fall gjere det vi kan for at det ikkje skal skje, seier Brandal.

Grunneigarane rundt Grimstadvatnet kjem no også til å organisere seg i ei eiga gruppe, moglegvis som ei undergruppe i Hareidselva Elveeigarlag – eller eit frittståande lag. Då vil det også kome meir yngre krefter inn på forvaltingssida, fortel Karsten Brandal.

Ønsker å bli involverte

Hobbyfiskarar Vikebladet Vestposten har vore i kontakt med er spørjande til om det er sett i verk nok tiltak for å halde den uønskte pukkellaksen vekke frå vassdraget, og ønsker å i større grad bli involvert i dugnaden for å få bukt med problemet.

- Det er skuffande om ein baserer seg på at det ikkje til no er observert pukkellaks i elva - for elva er for lita enno til at det kan gå fisk der. Så raskt nedbøren kjem vil fisken pile oppover vassdraget. Men, ein får håpe at tiltaka som blir gjort er tilstrekkelege - og jobben med å få bukt med den uønskte fisken er truleg for stor for elveeigarlaget åleine. Vi ser at hobbyfiskarane andre stader blir inkludert i større grad enn her, seier ein hobbyfiskar om ikkje ønsker å stå fram med namn, til Vikebladet Vestposten.