Nyhende

Med eit nytt smitteutbrot i Ørsta og Volda dei siste dagane – er det desto meir aktuelt å få vaksinert dei som har fått tilbod om første dose med koronavaksine. Difor opplevast det som det som ganske leit at så mange som 300 personar enno ikkje har svart helsestasjonen. Det har blitt sendt ut ei tekstmelding til kvar av desse personane – i tillegg til at det har blitt gjort forsøk på å kome i kontakt med mange via telefon.