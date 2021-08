Nyhende

– Det er klart at det opplevast som veldig frustrerande at enkelte gjer så ansvarslause ting. Spesielt frustrerande er det for naudetatane som må rykke ut til det som viser seg å vere falsk alarm, seier Olav Amund Myklebust, tunnelforvaltar og brannverneleiar i Møre og Romsdal, til Vikebladet Vestposten.