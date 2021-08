Nyhende

Einar Holm døydde fredag. Vikebladet Vestposten går ut med dødbodskapen i samråd med familien.

– Han har vore ein formidabel samfunnsbyggjar og lokalpatriot. Han har også vore ein formidabel politikar – både på lokalt nivå og fylkesnivå, fortel Asle Geir Widnes Johansen.

Den tidlegare Vikebladet Vestposten-redaktøren gav i 2015 ut biografien "Einar Holm – samfunnsbyggjar og lokalpatriot" – og kjente Einar Holm godt.

– Einar var ein fantastisk forteljar, og levde eit rikt liv. Måten hans å formidle på var heilt unik – det same kan ein seie om måten hans å argumentere på. Han imponerte meg stort, heilt til det siste. Han såg løysingane og moglegheitene i kvar ei sak, seier Asle Geir Widnes Johansen.

Lærar og politikar

Livet til Einar Holm blir i biografien om han beskrive som eit stort stykke lokalhistorie.

Han blei fødd 12. august 1933 - og vaks opp i Hareid sentrum.

"Han fekk både lysta til sjølivet og interesse for politikk og foreiningsliv i arv. Einar sikta seg tidleg inn på havet som yrkesveg, men ei dramatisk sjukdomshistorie sette bom for sjømannslivet. I staden vart det lærarutdanning og etter kvart politikk på heiltid", står det skrive i boka", står det skrive i boka om han.

Etter lærarutdanninga flytta han og kona Audhild tilbake til Hareid - og Einar vart lærar, rådgjevar og inspektør på Hareid ungdomsskule. Han fann også tilbake til fotballen, og var ein frykta og kompromisslaug høgreving som hata å tape.

Einar blei i 1971 leiar i Hareid Turnlag, som var namnet på idrettslaget ein i dag kjenner som Hareid IL.

Ordførar i 16 år

Einar Holm kom med i kommunestyret i Hareid etter valet i 1971 - og skulle halde fram som aktiv og sentral i lokalpolitikken i over 30 år.

I dei 32 åra har var med i kommunestyret, var han ordførar i 16 av dei - varaordførar i fire - åtte år i formannskapet og fire år som vanleg kommunestyrerepresentant. Ingen tidlegare eller noverande politikarar kan skilte med liknande fartstid.

Einar var pådrivar og ofte inititivtakar - til ei rekkje saker som har blir vedteke og gjennomført. Saker som til dømes:

Gangvegen gjennom Hareidsdalen, senking av Hareidselva, hurtigbåten mellom Hareid og Ålesund, bygginga av Hareid Hotell - no Melshorn Hotell, overtaking og utbygging av vassverket, utbygging av Ishavsmuseet og vernebygget for Aarvak, etablering av apotek på Hareid, utbygginga av haldeplass- og kaiområdet - undergangen og det nye terminalbygget, utbyggingane ved Hadartun og planane for kulturhus i Hareid. Sistnemnde er framleis berre på plannivå - men var ein draum for Einar Holm å få til.

Aktiv i fylkespolitikken

Einar Holm kom med i fylkespolitikken alt i 1972. Han møtte først som varaordførar i Hareid innimellom - før han blei med fast frå 1976 - om lag like lenge som han var aktiv i lokalpolitikken.

Han sat på fylkestinget for Venstre frå 1976-1991. I perioden 1991 til 2003 representerte han Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste. Han hadde sete i fylkesutvalet frå 1980 til han gjekk ut av politikken i 2003. Mellom 1988 og 1991 var han også fylkesvaraordførar.

Spesielt engasjert var Einar innan område som samferdsel, helse, skule, næring og miljø. Han har blant anna vore ein talsmann for fiskerinæringa på Sunnmøre alle desse åra.

"Han har vore ein markant og respektert fylkespolitikar, som med si gjennomføringskraft og evne til å knyte alliansar har vore med på å utvikle og forme tilboda i Møre og Romsdal", står det skrive i boka.

Han var også vararepresentant til Stortinget for Møre og Romsdal Venstre - og møtte der kring 45 dagar.

Mange verv og prisar

Einar Holm hadde i tillegg ei rekkje verv - til dømes som styremedlem i MRF gjennom 24 år - og 16 av dei som leiar. Gjennom MRF var han leiar i Mørerutene og Kystterminalen i Bergen.

Han har fått ei rekkje utmerkingar for innsatsen sin – mellom anna Hareidsprisen, Paul Harris Fellow Recognition frå Rotary, Kongens fortenestemedalje i gull.





Kjelde: "Einar Holm - samfunnsbyggjar og lokalpatriot"