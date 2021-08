Stenger Sjøgata for Garden

Nyhende

I dag kjem ingen ringare enn drilltroppa til Hans Majestet Kongen for å opne Trebaatfestivalen.

Dei stiller seg opp utanfor Ulstein Arena klokka 11.15. Deretter skal dei marsjere gjennom Sjøgata til parkeringsplassen ved Vikholmen, der det blir om lag ein halvtimes drillframsyning frå klokka 11.30.

I samband med dette blir Sjøgata stengt i omlag eit kvarter, frå kl 11.15 til 11.30. Gata blir opna straks Garden er komne inn på parkeringsplassen ved Kongsberg (Rolls-Royce plassen).

Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune, opplyser at det blir opna for hasteomkøyring av utrykkingskøyretøy ved Osneskrysset. Andre trafikantar må bruke omkøyring i øvre område via Reiten.

Omkøyring blir ikkje skilta for denne korte perioden, men utrykkingskøyretøy er orientert om alternativ omkøyring.