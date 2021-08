- Ingen grunn til å vere bekymra for Moderna-vaksinen

Nyhende

Vidar Vollsæter, smittevernlege i Hareid kommune, fortel at 1. september får kommunane i Noreg ein del Moderna-vaksinar som skal setjast. Dette gjeld også i Hareid og Ulstein.

- Enkelte er bekymra for å få denne vaksinen, men det er det særs liten/ingen grunn til. Moderna og Pfizer har same teknologi, me ser på dei som bror og syster, forklarer Vollsæter.

Han ser det tvert imot som ein fordel at dei no får Moderna, for den står sterka mot Delta-varianten av koronaviruset, tidlegare kalla India-varianten.

- Det er ein direkte fordel å få Moderna i andre dose, når ein har fått Pfizer i første dose, meiner Vollsæter.

Han fortel at dei fleste som no blir smitta av koronaviruset, har blitt smitta med Delta-varianten. Dette gjeld både i Noreg og i andre land. Denne varianten er meir smittsam, og kan gje meir alvorleg sjukdom. Sjølv om du er fullvaksinerte kan du få viruset og smitte vidare.

Kort og godt er oppmodinga hans til innbyggjarane å ta imot denne andre dosen med vaksine.