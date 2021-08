Hurtigruteskip fekk motorstopp

Nyhende

Hurtigruteskipet Kong Harald har tysdag kveld fått motorstopp utanfor Bud. Fire helikopter er på veg til hurtigruteskipet og redningsskøytaene RS Idar Ulstein, DNV II og Erik Bye er på veg mot skipet.

Hovudredningssentralen i Sør-Norge skriv på Twitter at hurtigruteskipet har fått ut to anker og at skipet held posisjonen sin.

I samband med hendinga har ein ambulansebåt gått på grunn. Ein annan ambulansebåt og eit helikopter er på veg til staden og dei fire personane om bord blir evakuerte med helikopter, melder hovudredningssentralen. Dei skal ikkje vere skadde etter grunnstøytinga.

Oppdatering 22:16: Hovudredningssentralen melder at Kong Harald går for eiga maskin og er på veg inn mot Julsundet.