Næringslivstoppar på Rundesymposiet 2021:

Meiner verfta er ein del av løysinga

– Det er rikdommens forbanning no. Vi er ikkje svoltne nok, meiner Stig Remøy. Både han, Gunvor Ulstein og Per Sævik meiner ein del av løysinga for det grøne skiftet ligg i å bevare dei norske verfta.