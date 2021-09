Nyhende

Onsdag føremiddag besøkte Per Ivar Lied og Kristin Sørheim i Senterpartiet Aasen Bil-Demontering AS i Brandal. I tillegg til at det er valkamp forklarte Sørheim at ho og Lied er fylkespolitikarar, og at dei likar å reise rundt og besøke bedrifter. Slik får dei anna og betre kunnskap om ulike emne.