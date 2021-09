Nokon som har funne større sopp?

Nyhende

Det er ingen tvil om at det er sopptid. Det er vått og godt ute, og det likar soppane.

Svein Eiksund har sendt oss dette bilete av ein sopp han gjekk seg frampå torsdagskvelden. Han fann soppen i skogen ved Mørdarbakken. Han strekte fram foten sin, men skonummer 44, og fotograferte den store soppen.

Dagen etter tenkte han at det kunne vere interessant å få litt meir presiste mål på sværingen, så han gjekk tilbake, denne gongen rusta med måleband.

Men då han kom fram var det ingen sopp å sjå. Alt var vekke, nokon hadde nok plukka soppen.

- Heldigvis hadde eg bilete frå dagen før, og i rein kripos-stil fann eg målepunkt på greinene ved sida av soppen slik at eg kunne måle ein tilnærma diameter på "gjerningstaden", fortel Eiksund.

Konklusjonen var at soppen var mellom 37 og 38 cm på det breiaste!

Ettersom soppen var vekke tenkjer Eiksund at dette sikkert var ein matsopp, som difor nokon var interesserte i å ta med seg. Eiksund trur det er ein steinsopp, ein sopp som skal vere mellom våre beste matsoppar.

Vikebladet Vestposten kontakta soppeksptertar for å finne ut meir. Lene Johansen i Norges Sopp- og nyttevekstforbund. Ho seier det hadde vore enklare å seie sikkert kva sopp det var om også undersida var fotografert, men tipsar underteikna om å ringe Pål Karlsen, som har skrive ei eiga bok om steinsoppen, som er utgitt på fleire språk.

Karlsen er 99 prosent sikker på at det er ein steinsopp Svein Eiksund har funne, etter han har fått sett biletet. Han seier at det er eit veldig godt funn å finne ein så stor og fin steinsopp. Hadde han visst kvar dette var, og soppen framleis var der, ville han dratt og plukka den.

- Steinsoppen kan vekse å bli veldig stor, berre over natta, fortel han. Dei ivrigaste soppsankarane går gjerne same stien to gonger i døgnet for å følgje med på soppane som poppar opp i den våte skogen.

Steinsoppar kan gjerne bli oppimot 2,5 kilo.

Har andre av lesarane gjort liknande funn? Er det funne andre "monstersoppar" i nærområdet vårt?