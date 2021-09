Nyhende

Då kvinna møtte i tingretten, vedgjekk ho at ho hadde brukt amfetamin og hasj i november i fjor og at ho køyrde bil dagen etter. I mai i år køyrde ho bil i hasjrus. Begge køyreturane var i Ulsteinvik. Ingen av turane enda med skadar, men retten legg vekt på at ho hadde med ein passasjer på eine turen.