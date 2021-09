Nyhende

Vikebladet Vestposten hadde ei positiv opplagsutvikling i første halvår av 2021. Det viser dei ferske opplagstala som vart lagt fram denne veka.

– Auke i opplaget er alltid kjekt, og det viser at lokalavisa er viktig for veldig mange. Eg set uendeleg stor pris på at lesarane vil betale for det vi lagar og at næringslivet kjøper annonseplass. Og så vil eg også rose dei tilsette i Vikebladet Vestposten for jobben dei gjer. Dei ferske opplagstala er eit klapp på skuldra til heile staben, seier Linda Eikrem, redaktør og dagleg leiar i Vikebladet Vestposten.

Nettoopplaget til Vikebladet Vestposten gjekk frå 4244 i andre halvdel av 2020 til 4276 i første halvår av 2021. Opplaget auka dermed med 32 i denne perioden. Vikebladet Vestposten har dermed det tredje største nettoopplaget av lokalavisene i Møre og Romsdal, bak Møre-Nytt og Vestlandsnytt.

Bryt ein dette ned ser ein at Vikebladet Vestposten hadde ein ørliten auke i papiropplaget, som gjekk frå 95 ved utgangen av 2020 til 97 i 2021. Den største opplagsauken kjem digitalt, som gjekk frå 1584 til 1735, men samstundes gjekk komplettopplaget ned frå 2601 til 2444. Dette er ein trend ein også ser i mange av dei andre titlane i Møre og Romsdal.

Av lokalavisene i fylket var det Driva som hadde største opplagsveksten. Dei gjekk frå 3333 i andre halvdel av 2020 til 3385 i første halvdel av 2021. Åndalsnes Avis hadde størst tilbakegang.

Sunnmørsposten hadde mest den mest positive utvikling av dei tre største avisene i fylket, medan Tidens Krav sitt nettoopplag gjekk ned med 207.