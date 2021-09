Nyhende

Torsdag blei styringsrenta til Noregs Bank som venta heva til 0,25 prosentpoeng – frå historisk låge 0 prosent. Noko som vil få konsekvensar for hundretusenvis av bankkundar. Til dømes er det ganske vanleg at bankane endrar sine utlånsrenter på bustadlån når sentralbanken hevar eller senkar styringsrenta. Nokre bankar har derimot allereie varsla at dei ikkje endrar sine rentesatsar etter denne hevinga.