Droppar å rapportere kvar gong nokon er smitta

Nyhende

Då landet opna opp i helga fjerna VG den daglege informasjonen på nettsida si om smittetala i Noreg.

Kommunane Hareid og Ulstein vil også endre rutinane sine for å melde frå om smittetilfelle. Til no har dei lagt ut på facebook og informert lokalavisa kvar gong nokon har testa positivt på koronavirus.

Frå no av vil dei i staden rapportere kvar veke, og om dei meiner at innbyggarane treng informasjon ( til dømes om ein smitta har vore på eit arrangement), eller om dei vurderer at det må setjast inn tiltak.

Helsestyresmaktene har sagt at smittetalet (i hovudsak) ikkje skal ligge til grunn når dei og kommunane vurderer eventuelle nye tiltak. Årsaka er at svært mange er vaksinert, og for desse vil koronasmitte vere mindre alvorleg.

Sjølv om landet har opna opp, er ikkje pandemien over. Innbyggarane blir oppmoda om å teste seg for koronaviruset om det oppstår symptom på luftvegsinfeksjon.