Den urbane bondestudenten

Nyhende

Oddny Ekroll vaks opp som odelsjente i Engesetdalen. Dei var tre systrer som måtte hjelpe til på garden frå dei var små. Den unge Oddny las Tarjei Vesaas og levde seg inn i historia om Per Bufast som skulle vere på Bufast all si tid. Letta var stor då broren vart født og tok over odelsretten, då kunne Oddny ut å studere, noko som passe henne mykje betre.