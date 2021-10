Håper å fylle heile salen

Nyhende

Sundag 24. oktober er det tid for TV-aksjon på NRK1. Årets TV-aksjon går til Plan sitt arbeid mot barneekteskap. Aksjonen har fått namnet «Barn, ikke brud».

Gjer seg klar til TV-aksjonen 24. oktober: Treng fleire bøsseberarar Hareid og Ulstein var høvesvis nummer éin og to blant kommunane i Møre og Romsdal i 2020 – når det kom til innsamla pengar per innbyggjar. I år blir det både digitale og fysiske bøsser – og begge kommunane treng fleire bøsseberarar.

Dette er eit føremål Ulsteinvik Sanitetsforeining har lyst støtte, samtidig som dei markerer jubileet til NKS. Dei inviterer inn alle som har tid og høve til bli med på ein sosial og kjekk yogatime på Ulstein Arena laurdag 23. oktober, med Inger Kristine Havåg (Yogano) som instruktør. Sidan Ulsteinvik Sanitetsforeining og Yogano støttar årets TV-Aksjon stiller Inger Kristin Havåg opp gratis. Ulsteinvik Sanitetsforeining gir 100 kroner til aksjonen for kvar person som stiller på yoga denne laurdagen. Sidan dei er 125 år i år, håper dei på 125 deltakarar. Ryktet seier at også ordførar Knut Erik Engh og Stian Lehmann Scheide stiller.

– Dette er eit lågterskeltilbod, slår Lena Løseth fast.

Solveig Kristensen forsikrar om at dette skal passe for alle, uansett alder og kjønn. Du treng ikkje å ha drive med yoga tidlegare for å vere med på denne timen. – Dette er din dugnadsinnsats for TV-aksjonen, seier ho.

Sanitetsdamene oppmodar innbyggjarane i kommunen om å ta med seg ein ven, nabo eller mora si og kome. Om nokon er dårlege til beins kan dei sitje på ein stol medan dei er med på yoga-timen. Saniteten betaler for alle.

Saniteten har fått lånt ein del matter, men om du har eiga yogamatte eller treningsmatte er det fint om du tar ho med.

Om dei som kjem på yoga vil gje pengar til TV-aksjonen får dei også høve til det. Der vil stå ei bøsse der, og Ulsteinvik Sanitetsforeining vil opprette ei digital bøss til TV-aksjonen der folk kan gje.

Inger Kristine Havåg er veldig glad for å få vere med på dette og stille opp for ei god sak. Tanken er at dette skal vere ein kjekk måte å samle inn pengar til ei god sak, der folk har det triveleg i lag. No håper dei å fylle heile salen med folk.

– Gjer noko godt for deg sjølv og andre ved å delta, er oppmodinga frå dei.