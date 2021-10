Leif Olav og Infinitum

Nyhende

Denne veka spelar Karsten Warholm inn informasjonsfilm for panteverksemda Infinitum heime i Ulstein kommune. Tysdag var dei mellom anna på plass i Breivikgjerdet på Dimnøya der heile nabolaget var med på innspelinga.

Warholm og trenar Leif Olav Alnes har vore gjennom ein spektakulær sesong på friidrettsbanen, som vart toppa med OL-gullet i Tokyo, der Warholm knuste 46-sekundsgrensa på 400 meter hekk og sette verdsrekord med utrulege 45,94.

For å prestere den slags tider er treningsarbeidet alfa og omega, og prioriteringane er difor knallharde. Likevel fann dei tid til Infinitum si innspeling.

- Det er jo ei god sak og det er kjekt når ein klarar å finne samarbeidspartnerar som gjer ting som er viktige, fortel Leif Olav Alnes, som sjølvsagt var til stades og involvert i innspelinga.

Han legg samstundes ikkje skjul på at dei gjer det som må til for å få trent både nok og godt nok. Difor vart det lagt inn treningsøkter både like før avreise mot Ulsteinvik og under opphaldet på Karsten si heimebane.

I løpet av samarbeidet mellom Warholm og Alnes har det blitt to VM-gull, EM-gull, to Diamond League-trofé og denne sesongen to verdsrekordar på 400 meter hekk. OL-gullet og den imponerande måten det vart tatt på står nok likevel fram som eit verkeleg høgdepunkt.

Korleis er det då å kome tilbake til kvardagen etter eit slikt høgdepunkt?

- Det er krevjande å nullstille. Vi byrja jo eigentleg å trene igjen med ein gong etter OL, men det er klart at når ein har levert sånne resultat, så er det ikkje berre å stikke ned på Bislett på ein tysdag for å slå det. Samstundes er det langt igjen til 0, så det er nok mogleg å løfte det, men det blir ikkje på ein kvardag, fortel Alnes.

Trenaren fortel at dei på visse område har "runda spelet", men at dei framleis ønskjer å jobbe mot utvikling.

- Alle vil forbetre seg, men ingen vil forandre seg. Det er ikkje slik at vi kan prioritere mindre stramt om vi har tenkt å løfte oss no. Tvert imot!

Alnes fortel at ein for treninga og utviklinga si skuld ønskjer å ta på seg så få oppdrag som kan gå ut over treningsarbeidet som mogleg. Han slår også fast at det er ein hårfin balansegang.

- Det er nærare ein knivsegg. Det er ekstremt krevjande.

Korleis er det då å vere her i Ulsteinvik?

- Det er fantastisk! Vi får kjenne litt på vinden og på vêret, seier Alnes.

Ein som er veldig glad for at Alnes og Karsten Warholm har lagt turen til Ulsteinvik er Kjell Olav Maldum, administrerande direktør i Infinitum. Han var sjølvsagt også på plass under innspelinga med deira panteambassadør.

- Vi starta samarbeidet med Karsten for tre år sidan. Vi har hatt veldig gode resultat frå dei to første rundane med Karsten, der han har snakka om miljø, om å ta vare på naturen og kor viktig det er. VI har laga to gode informasjonsfilmar tidlegare, men ønskjer å bli endå betre. Skal vi få til det, så måtte vi dra til heimplassen hans og det var noko Karsten ønskte. Her får vi vise fram ein flott, ung mann i flott, norsk natur. Det er eit godt fundament for at vi skal få eit godt bodskap, seier Maldum.