Har signert leigekontrakten – no kjem Mjøl & Meir til Kjøpmannsgata:

– Vi gler oss veldig

I vinter kunne lokalavisa melde at Ulshav AS ønskte å etablere eit bakeriutsal på Hareid. Torsdag blei leigekontrakten på lokalet i Kjøpmannsgata signert. Det betyr også at det kjem på plass viktige tiltaksplassar i Hareid kommune, noko Ulshav er glade for å kunne tilby.