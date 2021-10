Nyhende

HLF Ytre Sunnmøre, eit av i alt 200 lokallag i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) – hadde med seg to føredragshaldarar denne kvelden – Tove Glomset og Nils Ola Sande – høvesvis lærar for døve og høyrselshemma elevar ved Spjelkavik barneskule og klinisk sosionom ved Nasjonal behandlingsteneste for høyrsel og psykisk helse (NBHP).