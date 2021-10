Viste stolt fram dei nye lokala

Nyhende

Klinikkleiar Elisabeth Nordahl vedgjekk at ho hadde vore noko kritisk i starten av prosessen for at dei skulle samlokaliserast i Hareid, men ho såg no at dei har fått veldig tenlege lokale, og var stolt over å vise fram dei flotte lokala med moderne utstyr. Vanlegvis er tannlegane og tannpleiarane travelt opptatt med pasientar og informasjonsretta arbeid, men denne dagen hadde dei rydda plass til ei offisiell opning, og bytta ut amalgam med marsipan, som ho sa.