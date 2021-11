Desse eigedomane skifta eigar i oktober

Nyhende

På same måten som i september var det Herøy som toppa lista over størst aktivitet i eigedomsmarknaden i oktober. For medan det var registrert om lag 20 tinglysingar i Ulstein, kom Herøy opp i heile 49 i løpet av oktober. Det er godt over halvparten av alle tinglysingane i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande den siste månaden.