Psykologtimen tar grep for å nå eit større publikum

Nyhende

Psykologtimen er ein serie opne arrangement for alle som er interesserte i eiga og andre si helse. Ein gong i månaden inviterer kommunepsykologen i Ulstein til føredrag og samtalar om psykisk helse og hjernehelse.

Psykologtimane på Ulstein Bibliotek samlar stort sett fulle hus kvar gong. For at fleire skal få glede av dette tilbodet, har kommunepsykolog Tomas Brandal Myklebust inngått eit samarbeid med fleire aktørar. Sparebanken Møre vil no sponse opplegget, så Myklebust kan hente inn gjestar frå andre stader og slik at arrangementet blir strøyma. Det er Oddgeir Nygjerde på Sunnmøre Folkehøgskule som skal strøyme. Sendingane blir lagt ut på vikebladet.no. Ellen Skodjevåg Bø i Sytalaust skal hjelpe til å booke gjestar.

Psykologtimen har blitt strøyma nokre gonger tidlegare også, men då berre på eiga facebook-side. – No som det blir lagt ut på sida til Vikebladet Vestposten når me breiare, seier Myklebust.

Framtidstru

Det er psykologtime første onsdagen i månaden. Tema denne veka er Framtidstru.

– Me har nettopp vore gjennom ein pandemi, og det blir snakka om klimakrise og atomtrugsel. Er det håp for framtida, spør Myklebust.

For å reflektere over dette har han fått med seg ein gjest: Thomas Fjeldvik Peterson, som er offiser, lektor og skuleleiar. Han har bakgrunn frå historie og statsvitskap, og kan reflektere over korleis me ligg an no i høve verdshistoria.

Peterson arbeider på ein stor vidaregåande skule, og kan også seie noko om korleis det går med ungdomen, har dei trua på framtida?

Kommunepsykologen er også spent på å høyre om me kan lære noko frå forsvaret. I forsvaret er det mykje struktur, organisering og stramme rammer. – Eg ser entusiasmen til dei som deltar på Kompani Lauritzen, så kanskje me har noko å lære av forsvaret? undrar Myklebust.

Med psykologtimen håper Myklebust å nå ei så brei målgruppe som råd. Det er sjølvsagt framleis mogleg å møte på biblioteket for å få med seg møtet, eller du kan følgje psykologtimen heimanfrå i eiga stova. Valet er ditt.