Nyhende

Grunneigarar langs Snipsøyrvatnet fortvilar over at vasstanden stig i periodar med mykje nedbør. Naust vert overfløymde og dersom det legg seg is på vatnet når vasstanden er høg, risikerer dei at nausta vert brotne i stykke av isgang. Eit anna problem er at dyrkamark vert øydelagd på grunn av den høge vasstanden.