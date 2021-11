I landstoppen på å få elevane til å fullføre skulen

Nyhende

Møre og Romsdal er framleis best i landet på gjennomføring per skoleår. Vidaregåande skulane i fylket har også dei lågaste fråværstala. Elevundersøkingar viser at dei aller fleste elevane og lærlingane trivst, og talet på nye lærekontraktar auka i 2020, som einaste fylke og for tredje år på rad.