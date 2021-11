Kronprinsen og meg. Og ei øydelagt oppvaskmaskin.

Nyhende

Denne veka vart ikkje som eg hadde tenkt. På ingen måte. Eg hadde planlagt alt. Mannen min skulle på jobbreise, og eg skulle ha kveldsvakt. Ein litt heftig kombinasjon når ein har to born. No er det rett nok ikkje barnehageungar me har lenger, men dei krev no litt omsorg likevel. Når ein har kveldsvakt, veit ein sjeldan korleis veka blir. Ein kan leggje ein plan, men så dukkar det opp ting som gjer at ein berre må hive seg rundt og leggje kabalen på eit anna vis.