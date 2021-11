Nyhende

Sarkofagen i støypejarn vart delvis knust då ei stor grein brotna og fall ned frå eit tre under uvêret «Tor» i januar 2016. No, snart seks år etter, er det nær 200 år gamle gravminnet over Christopher og Margarete Rønneberg endeleg restaurert og tilbake på den gamle kyrkjegarden på Ulstein.