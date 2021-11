Nyhende

Herøy kommune skriv søndag i ei pressemelding at det er påvist smitte på personar frå Ulstein, Herøy og Ålesund etter eit religiøst arrangement i Herøy tidlegare denne veka. Smitten er påvist i samband med smittesporing og testing etter arrangementet, som vart gjennomført i ein privat heim over to dagar, og som hadde deltakarar frå fleire kommunar.