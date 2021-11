Nyhende

Hareid kommune arrangerte tysdag kveld eit digitalt folkemøte om budsjettet for 2022. Der var det fleire sentrale personar frå kommunen til stades. Økonomileiar Bjørnar Haddal, kommunedirektør Ragnhild Velsvik Berge, budsjettansvarleg Vegard Selvåg, konstituert kommunalsjef for oppvekst, Cecilie Bjørlykke og konstituert kommunalsjef for velferd, Helga Bøe.