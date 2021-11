Nyhende

- Enkelte vil kanskje seie at eg tok meg vatn over hovudet då eg starta butikken i november i fjor. Men same kor kjekt det har vore, må eg berre stikke ein finger i jorda og innsjå at bygda ikkje er stor nok til å få dette til å gå rundt, skriv eigar og drivar, Linda Marie Godø, i ei pressemelding.