Håper fleire vil skilte

Nyhende

Dei siste dagane har ein fått den første smakebiten på vinter, med snø og minusgrader på Hareidlandet. I samband med dette har Ottar Kaldhol ei klar oppmoding til dei som eig forretningsbygg i Ulstein kommune. Han håper at dei som ikkje allereie har det, får opp skilt som viser kvar det er parkeringsplassar for forflytningshemma.

Kaldhol er leiar i fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne i Ulstein kommune. Han fortel at han den siste tida har vore rundt om i Ulsteinvik sentrum og gler seg over at det fleire stadar er godt merka kvar ein finn tilrettelagde parkeringsplassar for forflytningshemma. Samstundes er det også ein del parkeringsplassar som berre er merka på bakken. Det kan føre til utfordringar når det ligg snø på bakken og markeringa ikkje lenger er synlege.

– Kjøpesentera er flinke, så dei kan eg ikkje ta på noko. Kommunen har også det meste på plass, så der har eg berre funne éin parkeringsplass som ikkje har skilt, fortel Kaldhol og viser til ein parkeringsplass ved innkøyringa til rådhuset.

Rosar rask reaksjon

Kaldhol er ikkje ute etter å ta nokon for manglande skilting, men håper oppmodinga skal føre til at fleire får opp skilt som synleggjer desse parkeringsplassane også når det er snø. Positiv respons har han allereie fått.

– Eg var innom Sparebanken Møre, som har ein handikapplass på vestsida av bygget, utover mot rådhuset. Dei reagerte veldig positivt og ei veke seinare hadde det kome opp skilt på veggen, fortel Kaldhol. Han meiner banken er eit godt døme til etterfølging og håper fleire vil følgje etter.

Ønskjer begge deler

Kaldhol fortel at Arne Runar Vik, kommunalsjef teknisk i Ulstein kommune var innom eit møte i Fellesrådet og fortalde at dei ikkje har lovheimel til å krevje skilting. Til Vikebladet Vestposten fortel Vik at dei forstår og praktiserer reglane slik at desse parkeringsplassane anten skal vere merka på asfalten, med HC-skilt eller begge deler.

– Kommunalt eigde plassar ønskjer vi både å merke og skilte. Vi har normalt prioritert merking på asfalten i fall ikkje begge deler blir gjort fordi det er noko meir visuelt gunstig. Problemet er at ved snø eller is på bakken, er merkinga skjult. Difor har vi over tid jobba for å både merke og skilte. Det er rimelegast og enklast å setje opp skilt på anten lysstolpar som er der frå før eller på vegg. I enkelte tilfelle må vi setje opp skiltfundament og stong for å få opp skilt. Dette er noko meir kostbart, og difor har vi døme på kommunale HC-plassar som berre er merka og ikkje skilta, skriv kommunalsjefen i ein e-post.

Han reknar også med at kommunen skal få opp skilt ved parkeringsplassen Kaldhol har peika ut ved rådhuset.