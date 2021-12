Diskuterer "Vidundermedisin"

Nyhende

Den første onsdagen i kvar månad står kommunepsykologen i Ulstein på scenen i Ulstein bibliotek med "Psykologtimen". Denne onsdagen har Tomas Brandal Myklebust fått med seg Thomas Stordalen. Temaet er "Vidundermedisin".

I omtalen av denne Psykologtimen heiter det:

Stordalen har hatt ein tøff oppvekst, men etter at han starta å springe, betra livskvaliteten seg betrakteleg, og no ynskjer han å inspirere andre til fysisk aktivitet. Så sterkt brenn han for dette temaet at han i august i år sprang 30 maraton på 30 dagar, med mål om at vi må ha meir openheit rundt temaet mental helse.

Komande onsdag vil Tomas og Thomas saman gi oss oppskrifta på korleis vi kan leve betre lenger, og korleis redusere risikoen for hjarteinfarkt, diabetes, kreft, depresjon og demens. Dei meiner ikkje vi skal springe ein maraton pr dag, men er ganske sikre på at fysisk aktivitet vil betre hukommelsen, betre stressmeistring, auke kreativiteten og gjer oss meir intelligente. Absolutt verdt å få med seg.

Psykologtimen tar grep for å nå eit større publikum For å nå fleire enn det er plass til på biblioteket vil den månadlege psykologtimen framover bli strøyma.

Psykologtimen startar 19.00 og varer om lag ein time. Du kan følgje sendinga her på Vikebladet.no