Nyhende

I haust skreiv Vikebladet Vestposten ei sak om at Statsforvaltaren i Møre og Romdal hadde ført tilsyn med Ulstein kommune, og meinte at kommunen ikkje følgde regelverket for spesialpedagogisk hjelp. Mellom anna kom det fram at det ikkje alltid blir fatta enkeltvedtak, noko som skal gjerast både når barnet får innvilga spesialpedagogisk hjelp, og når barnet ikkje får det.