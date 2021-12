Nyhende

Tårene som kom i ein NRK-reportasje denne veka, må ha gjort inntrykk på mange. Det var ein røynd intensivsjukepleiar på Akershus universitetssjukehus som gret. Ho fortalde om ein svært tøff arbeidskvardag, og at koronapandemien har kravd ekstremt mykje av henne og kollegaene. «Dei er slitne. Dei ser ikkje nokon ende på det», sa ho om sjukepleiarar som vel å slutte i yrket.

Ingen kan ha unngått å legge merke til at pandemien har vore og framleis er krevjande for helsevesenet. Også på sjukehusa i vårt fylke ligg det alvorleg sjuke koronapasientar, nokre av dei er frå vårt område. Mange av dei som ligg på intensiven og på respirator er uvaksinerte. Dei tilsette jobbar på spreng. «Det går ei grense for kva dei kan tole over tid, så difor håper eg at smitten snur og at folk er flinke til å følgje smittevernreglane», sa direktøren i helseføretaket til NRK. Her går det an å legge til at kapasiteten på intensivavdelingane bør aukast, talet på sengeplassar har ikkje akkurat vorte fleire i løpet av pandemien.

Sjølv om Noreg er eitt av landa i verda med høgast vaksinasjonsdekning, er det framleis ein halv million som enno ikkje er fullvaksinerte. Og den siste tida har det dukka opp intervju med menneske som har vore ihuga motstandarar av koronavaksinen. Denne veka fekk nok mange med seg at pastor Hans Reite angrar bittert på at han ikkje tok vaksinen. Han og fleire andre vart koronasjuke etter eit møte på Nytt Livs Senter i Ørsta for nokre veker sidan. «Eg er ikkje vaksinert, men skal no vaksinere meg. Og eg vil tilrå alle å ta vaksinen. Eg trur av vaksinen er med på å berge mange liv», sa Reite til Møre-Nytt. Det er sterke ord frå ein mann som for berre nokre månader sidan meinte både koronaviruset og vaksinen kunne vere eit teikn på endetida.