Du har kanskje lagt merke til at landet vårt er råka av ein uhyre smittsam, snikande pandemi? At fleire og fleire blir smitta, og at pandemien rammar alle aldersgrupper? At den slår til der du minst ventar det? Det er faktisk slik at eg vil påstå at vi alle kjenner minst éin person som er smitta.