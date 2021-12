Hareid vann fram

Nyhende

Fleire av lesarane våre har kanskje fått med seg at Sunnmørsposten har skrive at det var ulovleg av Ålesund kommunestyre å gi ungdomsrådet talerett på kommunestyremøta. – Konkret er utfordringen at det ikke er mulig å gi fast talerett i kommunestyret eller andre organ til de som ikke er medlemmer av organet, forklart Dagrun Lorgen Jensen, leder i politisk sekretariat i Sunnmørsposten 17. november.