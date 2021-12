Kom fram til felles budsjettframlegg

Nyhende

I god tid før årets budsjettmøte i Ulstein kommunestyre gjekk Ulstein Høgre og Stian Skorgen Scheide ut med at dei inviterte dei andre partia til samtalar om budsjettet for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 til 2025. Målet var å kome fram til eit fellesframlegg.