Den nye nettleigemodellen blir likevel ikkje innført 1. januar

Nyhende

Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forhandla torsdag om den mykje omsnakka straumstøtta dei to førstnemnde partia føreslo. Ein straumpakke som blant anna inneheldt at staten skulle 50 prosent av rekninga for det som gjekk over 70 øre per kilowattime.