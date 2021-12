Nyhende

Hareid kommune melder om at ein førsteklassing ved Hareid skule har testa positivt for koronaviruset på ein hurtigtest. Barnet var på skule måndagen, men var ikkje på skule i dag. På grunn av symptom på luftvegsinfeksjon vart det testa for korona. I dag fekk foreldra til alle førsteklassingane på same skule melding om den positive prøven, og vart bedne om å hente borna sine.