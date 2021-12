Går ut mot religiøse leiarar etter smitteutbrot

– Når eg ser dei til dels fatale følgjene smitteutbrotet har hatt for einskildpersonar, er eg opprørt over at nokre religiøse leiarar aktivt har påverka personar til ikkje å vaksinere seg, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i Herøy.