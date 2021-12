Nyhende

Vikebladet Vestposten fekk kome innom matsalen i Holsekerdalen 20 i lunsjen ein av førjulsdagane. Rundt borda sit bebuarane på sine faste plassar. Oleif Flø fortel at dei får fire måltid for dag, og det er jamt over god mat. Ja, maten er så god at første tida etter ho kom hit la ho på seg.