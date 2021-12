Testing før skulestart

Nyhende

På oppmoding frå Helsedirektoratet ber Hareid kommune og Ulstein kommune alle born og ungdomar i skulen om å ta hurtigtest før dei kjem tilbake til skulestart tysdag 4. januar.

Hurtigtesten bør ein ta om morgonen før skulestart. Er testen positivt skal ein melde frå til legesenteret for å ta PCR-test. Om testen er negativ, og barnet er friskt, kan det gå på skule.

Foreldre og føresette i Ulstein kommune kan få tildelt ein hurtigtest per barn i Reitensalen måndag. Bruk gjerne munnbind og hald 1 meter avstand.

Hareid kommune vil sende ut informasjon på Edlovo (tidlegare Tieto) på måndag om korleis dei kan få hurtigtest.

Måndag er planleggingsdag, og ingen elevar skal på skule.

Tilsette i skular og barnehagar skal også teste seg etter juleferien.

Dei som har hatt covid-19 for under tre månader sidan skal ikkje teste seg. Det same gjeld dei som har fått oppfriskingsdose for under ei veke sidan.