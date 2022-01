Helse Møre og Romsdal tilbake på grønt

Nyhende

Sidan 9. desember har beredskapsnivået i Helse Møre og Romsdal vore satt til gult. Men frå og med i dag, måndag 3. januar, blir beredskapsnivået endra frå gult til grønt, men beredskapsleiinga blir videreført.

Det vil seie at alle planlagde utgreiingar og operasjonar går som normalt. Men dei strenge smittetiltaka gjeld framleis. Besøksrestriksjonane gjeld framleis.

Helse Møre og Romsdal tilstrebar normal sjukehusdrift i tida framover. Det inneberer også at alle planlagde utgreiingar og operasjonar vil gå som normalt. Dei strenge smittevernstiltaka gjeld framleis og besøksrestriksjonane er videreført.

– Dette gjer vi ut i frå ei samla vurdering av kapasiteten i sjukehusa, antal utskrivingsklare pasientar og antal innlagde med Covid-19. I tida framover har vi fokus på at pasientar skal få gjennomført dei utgreiingane og operasjonane dei har fått time til, fortel fagdirektør Torstein Hole i ei pressemelding.

Helse Møre og Romsdal ventar auka smitte av omikron. Dei vidarefører strenge besøksrestriksjonar for å verne tilsette og pasientane for smitte. For å oppretthalde sjukehusdrifta treng dei så mange som mogeleg av dei tilsette på jobb, og vil difor verne dei mot potensiell smitte, sjukdom og karantene.

Helse Møre og Romsdal oppmodar også folk til å vaksinere seg.