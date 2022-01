Nyhende

– Målet er naturlegvis at 2022 skal bli minst like bra. Det står att å sjå om det blir slik – men vi er naturlegvis positive, fortel salssjef, partnar og eigedomsmeklar MNEF ved Notar Ulsteinvik (Søre Sunnmøre Eiendomsmegling AS), Martin Haddal, til Vikebladet Vestposten.