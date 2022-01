Polarsivert kjem til Psykologtimen

Nyhende

Onsdag 5. januar er det igjen klart for Psykologtimen. Denne gongen er det ikkje mogleg med fysisk oppmøte grunna koronarestriksjonar, men det er mogleg å følgje sendinga her på Vikebladet.no.

Tomas Brandal Myklebust har denne gongen fått med seg polfarar Jan Sverre Sivertsen, også kjend som "Polarsivert".

I omtalen av denne Psykologtimen heiter det mellom anna: "Sivert er familiefar, polfarar, og no leiar for utvikling av naturbaserte reiselivsanlegg for Basecamp Hotels i Flakk Gruppen. Med si erfaring frå ekstreme opplevingar, næringsliv og livet generelt vil han gi oss eit innblikk i kva som driv oss til å sette eigne mål og søke utfordringar. Korleis vi reagerer når vi går ut av komfortsona, og ikkje minst kva vi lærer av det å operere på kanten av kva som er mogeleg."

Psykologtimen kan du sjå direkte her på Vikebladet.no frå 19.00 onsdag 5. januar.