Svarer på kritikken frå Goksøyr:

- Nyttar pengane der dei trengst mest

Både fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap) og fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen har stor forståing for at Arnulf Goksøyr og mange med han ønsker at noko blir gjort med Dragsundbrua. Men, det er ikkje eit prosjekt som blir prioritert med det første – då brua er i teknisk god nok stand.