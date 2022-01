Takka Dimna IL og familien

Nyhende

Under kveldens Idrettsgalla vart Karsten Warholm kåra til årets mannlege utøvar. Det var litt av eit stjernelag han konkurrerte mot, og Warholm starta takketalen sin med å takke for prisen og at det ikkje kunne vere nokon enkel jobb juryen hadde med å kåre ein vinnar mellom så mange vinnarar.