Brannvesenet gler seg til å flytte inn i dei nye lokala

Nyhende

For fleire år sidan varsla Arbeidstilsynet at noko måtte gjerast med arbeidstilhøva til dei tilsette i Hareid og Ulstein brannvesen. Det har vore ein lang prosess for å få bygt ny brannstasjon i Ulstein, med lange diskusjonar om kvar bygget skulle ligge, men no er alt dette historie, og bygget er reist.