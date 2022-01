Tor-Inge har venta i nesten to år for å konkurrere i NM

Nyhende

Koronapandemien har gjort at NM for elektrikarfaget har blitt utsett i nesten to år – men i februar blir det endeleg gjennomført. I NM skal blant andre Tor-Inge Ulstein, som jobbar for Tussa Installasjon AS i Ulsteinvik, delta. Han er ein av i alt to deltakarar frå Møre og Romsdal, som skal delta i NM. Den andre elektrikaren er Anette D. Waagsbø Skram frå EL24 Ensiko AS i Ålesund.